Белорусская певица отказалась петь на концерте лукашистов
- 18.09.2020, 13:29
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Однако организаторы концерта украли ее песню.
Стефания Соколова, финалистка шоу «Голос Дети», отказалась петь на вчерашнем провластном концерте. Но ее песня на все равно прозвучала: вместо Соколовой на сцену вышла похожая на нее девочка и под фонограмму «спела» песню Соколовой. Об этом певица рассказала в Instagram.
Стефания считает это нарушением авторских прав — разрешения использовать ее песню у нее не спрашивали.
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Сегодня ,я отказалась петь на концерте . На видео не известная девочка,которая открывает рот под мой вокал ! . Никто даже не спрашивал разрешения,мы просто увидели запись !!! . Как это возможно !🤬 ,Кто эта девочка ?🤯 ,а так же нарушение авторских прав ! @elena.goncharenko.newlife #Беларусь #лукашенко