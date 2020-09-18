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Белорусская певица отказалась петь на концерте лукашистов

  • 18.09.2020, 13:29
  • 3,915
Белорусская певица отказалась петь на концерте лукашистов
Стефания Соколова
Фото: instagram.com/stefania_sokolova_official

Однако организаторы концерта украли ее песню.

Стефания Соколова, финалистка шоу «Голос Дети», отказалась петь на вчерашнем провластном концерте. Но ее песня на все равно прозвучала: вместо Соколовой на сцену вышла похожая на нее девочка и под фонограмму «спела» песню Соколовой. Об этом певица рассказала в Instagram.

Стефания считает это нарушением авторских прав — разрешения использовать ее песню у нее не спрашивали.

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