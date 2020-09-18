Сейм Польши принял новый закон о защите животных 18.09.2020, 13:36

В стране будет создан Совет по делам животных.

Сейм Польши после ночных дебатов утвердил утром в пятницу, 18 сентября, изменения в закон «О защите животных», в частности, запрещающие разведение животных на мех и ограничивающие ритуальный убой. За их принятие проголосовали 356 депутатов, 75 были против, а 18 воздержались. Теперь новый закон поступит на рассмотрение Сената, сообщает «Польское радио».

Новые предписания о защите животных закрепляют, среди прочего, запрет на промышленное разведение пушных зверей, ограничивают ритуальный убой животных, запрещает использование животных в развлекательных и зрелищных целях, в том числе, в цирках. Предусмотрено также усиление общественного контроля над условиями содержания животных и ограничение возможности постоянно содержать животных на привязи. Согласно новому закону, будет создан Совет по делам животных. В его состав войдут представители неправительственных организаций, научных учреждений, ветеринарных служб и аграриев.

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