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Ученые: Больше рыб, чем предполагалось, способны передвигаться по суше

  • 18.09.2020, 19:05
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Ученые: Больше рыб, чем предполагалось, способны передвигаться по суше
иллюстрационное фото

Об этом свидетельствует одно из новых исследований.

"Больше видов рыб, чем предполагалось, вероятно, способны передвигаться по суше. По крайней мере, об этом свидетельствует одно из новых исследований", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Когда слепая пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola выходит из воды, она, будто саламандра, взбирается вверх под водопадами и ползет вдоль скал. Впервые необычная способность редкой рыбы карабкаться по поверхности была замечена в 2016 году в одной из пещер Таиланда. Теперь новое исследование свидетельствует о том, что, возможно, и другие виды рыб обладают способностью "ходить" по суше", - передает издание.

"Гибридные живые существа наподобие этой карабкающейся пещерной рыбы сыграли ключевую роль в развитии жизни на Земле, - отмечает издание. - Благодаря их изучению и выявлению того, какие виды рыб обладают возможностями для передвижения по суше, ученые надеются получить больше информации об эволюционном переходе от плавников к конечностям и лучше понять, как первые позвоночные покинули воду, чтобы жить на суше".

"Обычно позвоночник и брюшной плавник у рыб не связаны", - отмечает биолог Захарий Рэндалл из Музея естественной истории Флориды и соавтор исследования в журнале Journal of Morphology. Пещерная рыба Cryptotora thamicola имеет другое строение. Более крупные ребра и стабилизирующие мышцы позволяют ей передвигаться по суше: это важное приспособление для выживания в пещерах с колеблющимся уровнем воды и быстрыми течениями".

"В исследовании команда ученых из Музея естественной истории Флориды, Технологического института Нью-Джерси, Университета штата Луизиана и Университета Маджо в Таиланде проанализировала костную структуру 29 различных видов рыб из семейства вьюновых и установила, что десть видов рыб имеют такой же необычно сильный тазовый пояс, что и пещерная рыба Cryptotora thamicola".

"Для того, чтобы проследить эволюционную историю семейства вьюновых, обитающих в горных водоемах, и проанализировать, как форма таза этих рыб менялась с течением времени, ученые использовали комбинированный метод исследования на основе анализа ДНК и компьютерной томографии. При этом они установили, что сильный таз, вероятно, передается с генами и имеет не один источник возникновения, а появлялся в семействе вьюновых неоднократно", - передает Süddeutsche Zeitung.

"Результат исследования позволяет намного лучше понять эволюцию крайне необычного события - способности рыбы выйти на сушу", - сказал Лоуренс Пейдж, научный сотрудник музея Флориды".

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