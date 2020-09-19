Совет ООН по правам человека в Женеве принял резолюцию по Беларуси 57 19.09.2020, 8:32

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За нее проголосовали 23 страны, против — 2.

Совет ООН по правам человека (СПЧ, который находится в Женеве, призвал власти Беларуси вступить в диалог с Координационным советом оппозиции. Об этом говорится в резолюции, принятой 18 сентября по предложению Германии от имени Евросоюза по итогам обсуждения ситуации в стране.

Как передает «Радыё Свабода», за резолюцию проголосовали 23 страны, против 2, воздержались 22.

СПЧ сожалеет, что правительство Беларуси «не выполнило своих обязательств в отношении права каждого гражданина голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, гарантирующих свободное волеизъявление избирателей».

Совет серьезно обеспокоен нарушениями прав человека в Беларуси, «включая многочисленные акты пыток и акты произвольного лишения жизни.

В резолюции также отмечается, что в Беларуси ограничен доступ к ряду сайтов СМИ, лишены аккредитации журналисты иностранных СМИ, происходит блокировка доступа к интернету.

СПЧ призывает власти Беларуси прекратить "применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания и насильственные исчезновения", а также прекратить произвольные задержания и аресты по политическим мотивам.

"СПЧ настоятельно призывает власти Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, журналистов, правозащитников, членов забастовочных комитетов, студентов и тех, кто был задержан в преддверии, во время и после президентских выборов за осуществление своих прав человека и основных свобод", — говорится в резолюции.

Власти Беларуси призывают вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом, чтобы гарантировать соблюдение норм о правах человека, включая гражданские и политические права.

Также сообщается, что Россия пыталась сорвать резолюцию по Беларуси в Совете ООН по правам человека.

Об этом написал руководитель «Свободного театра» Николай Халезин:

- Заседание Совета ООН по правам человека 18 сентября, на котором должны были обсудить ситуацию в Беларуси и принять резолюцию, началось со скандала.

Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер не успела открыть встречу, как сразу же представители четырех делегаций - Беларуси, России, Венесуэлы и Китая - по очереди стали говорить, что все трансляции следует прекратить и что частных лиц из Беларуси слушать категорически нельзя, а только официальную делегацию. Однако председатель Совета продолжила встречу. Тогда представители этих делегаций стали брать слово по очереди, пробуя потянуть время.

Практически сразу после тирады представителей Беларуси и России председатель дала cлово Светлане Тихaновской с включением видеозаписи ее выступления. Но через 15 секунд видео было прервано, так как представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать бумажками по микрофонам, чтобы выступление Тихановской не было слышно. После того, как выступление было дважды прервано, по очереди слово взяли представители Германии, Нидерландов и Дании, выразив всеобщее удивление хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены здания ООН видели многое, но поведение белорусских и российских дипломатов по уровню бестактности было близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди ОМОНа, то про пострадавших 150 милиционерах, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, которые традиционно участвуют в подобных встречах. В заседании смогли принять участие три представителя Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова, которые поделились показаниями свидетелей, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на встрече лично. Ей по традиции передает право выступления на белорусские темы в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и поддержку свободы высказывания.

Заседание стало беспрецедентным для таких мероприятий уровнем представительства. В первом блоке обмена мыслями свое мнение высказали более десятка министров иностранных дел, в основном представляющих европейские страны - все они выразили поддержку белорусскому народу. Позиция представителя Уругвая, поддерживавшего белорусского диктатора, а также официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих, стали неожиданностью для экспертов.

Во время второго блока заседания планировалось обсудить поправки в резолюцию и проголосовать. Поскольку белорусская делегация не имела права вносить поправки в резолюцию, российская делегация взяла на себя эту миссию. Она бомбила заседание 7 поправками, по каждой из которых нужно было голосовать отдельно. Роль лидера в поддержке белорусов взяла на себя Германия, призывая страны голосовать против российской инициативы по всем поправкам.

Разные поправки поддержали разные страны, но чаще других на поле поддержки белорусской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, потому что сама вносила все поправки. В результате все до единой правки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами против 2 при 22 воздержавшихся.

Еще одну победу на внешнеполитическом направлении получили белорусы, которые протестуют против насилия и фальсификации результатов выборов.

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