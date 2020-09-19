Банкам без иностранной подпитки грозит неминуемый крах 7 19.09.2020, 14:31

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Как белорусам спасти свои сбережения?

Банкам, которые не имеют иностранной подпитки, грозит почти неминуемый крах, если сохранятся нынешние темпы падения финансового сектора. Значит, нужно срочно снимать любые вклады, не только валютные, пишет телеграм-канал "Баста!".

"У меня знакомая работает в банке, - пишет читатель канала. - Им поступила информация, что выдача межбанковских кредитов Нацбанком приостановлена минимум до 13 октября. Что это может значить.

1. Это очень долгий срок. Банкам, которые не имеют иностранной подпитки, грозит почти неминуемый крах, если сохранятся нынешние темпы падения финансового сектора. Значит, нужно срочно снимать любые вклады, не только валютные.

2. "Стабилизация" курса рубля полностью искусственная. Продолжаем скупать и придерживать валюту. Это работает. Также нам на руку сработает снятие вкладов и временная (на месяц) приостановка выплат процентов по кредитам. Потом экономику "отпустят" и с помощью инфляции легко погасите любую пеню

3. Таракан планирует проведение инаугурации в начале октября. После чего начнется уже резкое падение экономики и, возможно, введение ограничений на массовыйе собрания под предлогом пандемии. Нужно усилить давление на режим и накал акций, не ограничиваться дворовыми движухами".

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