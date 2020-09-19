Ученые раскрыли особенности викингов, исследовав их ДНК 1 19.09.2020, 19:30

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Специалисты провели масштабное исследование.

Ученые провели масштабное исследование, в рамках которого шесть лет занимались тщательным анализом ДНК викингов, извлеченного из захоронений, найденных по всей территории Европы и Гренландии, пишет lenta.ua.

К примеру, специалистам удалось выяснить, скандинавы и викинги не являются одной народностью, кроме того, подчеркивается, что они даже внешне не были похожими с современными норвежцами и шведами.

Прежде всего, отмечают авторы исследования, они выяснили, формирование общности викингов на Скандинавском полуострове происходило под влиянием большого внешнего притока.

«Нам удалось узнать, что викинги по их генетическому происхождению являются не только скандинавами, поскольку в их ДНК были найдены генетические следы из Азии и Юной Европы, о чем ранее никто не подозревал. Многие из викингов, как в Скандинавии, так и за ее пределами, имеют довольно высокий процент происхождения за пределами полуострова», - отмечают ученые.

Кроме того, сообщается, что викинги из наиболее известных захоронений на территории Шотландии, на самом деле оказались не викингами, а пиктами – местными жителями, которые были очень похожими на представителей этого народа и даже соблюдали их традиции.

Кроме того, по оценке специалистов, на данный момент ДНК жителей Великобритании на 6% состоит из ДНК легендарной скандинавской общности.

Это позволило также доказать, что данные племена, проживавшие на территории современной Норвегии, успели посетить Шотландию, Исландию, Гренландию и Ирландию. Так, датские викинги совершали набеги на территорию Англии, а их собратья из Швеции нападали на страны Балтии.

Что же касается внешности исследуемой общности, то в этом смысле авторы научной работы пришли к выводу о том, что у подавляющего большинства из представителей народа были волосы каштанового цвета, а не рыжего или светлого, как было принято считать ранее.

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