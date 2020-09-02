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Фан-клуб «Йокерита» призывает бойкотировать домашние матчи команды, если та полетит на игру в Минск

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  • 2.09.2020, 22:01
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Фан-клуб «Йокерита» призывает бойкотировать домашние матчи команды, если та полетит на игру в Минск
Фото: AOP / Toni Hekkala

Болельщики выступили с обращением.

Фан-клуб "Йокерита" выступил с обращением, в котором призывает болельщиков финского клуба временно бойкотировать домашние матчи команды, если та полетит в Минск на игру КХЛ против "Динамо", передает pressball.by.

В тексте говорится, что правлением фан-сообщества "было принято единогласное решено бойкотировать домашние матчи "джокеров", если встреча состоится".

Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем согласиться на матч в Минске, — пишут финские фанаты.

"Зубры" примут "Йокерит" на "Минск-Арене" 3 сентября, начало встречи — в 18.00.

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