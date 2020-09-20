Эта быстрая «Фау» 15 Телеграм-канал «Серпом По»

20.09.2020, 10:37

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Иллюстрационное фото

Опять забил победный бубен.

Едва пришла статистика об очередном обеднении россиян и новости о росте налогов, вышел Путин, главный наш шаман, и устроил победное камлание.

По его словам, ракеты комплекса «Авангард» в 27 раз превышают скорость звука, российские вооружения кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня образцы, и такого оружие нет ни у кого в мире. Господи, как мы этого ждали, наконец-то сегодня ляжем спать спокойно!

Про подобное мы читали – «Фау-2» у фюрера в конце войны. Самая быстрая, первая в мире баллистическая, точная, дальняя. Ни у кого такой не было. Больше трех тысяч штук запустили. И … После такого невероятного мирового успеха - бункер, яд и «пиф-паф» в висок из пистолета.

Но, ладно. Тогда была война – сейчас ее нет.

Что есть на самом деле у этого «Авангада», сколько их сделали, для чего и сколько это стоит – неизвестно. Верить Путину нельзя ни в чем. Все надо проверять, пересчитывать после его рук деньги в кошельке. Ведь, по словам Путина, Россия должна была в прошлом году высадиться на Марсе (а Рогозин, тем не менее, все еще тут), все у нас современное, первое в мире и т.п.

Но там, где удается проверить факты, как правило, выясняется, что либо объявленные успехи – надувательство (как с «вакциной «Спутник V»), либо они сильно преувеличены. А уж что касается новейших вооружений, то здесь все секретно и проверить то, в чем уверяет начальство, невозможно.

Нельзя не отметить эту страсть Путина к военной технике, эту его гордость «цвета хаки» – гордился бы лучше тем, что в России по всей стране нормальные туалеты, у всех есть водопровод и горячая вода. Но этого нет, двадцати лет и сверхдоходов не хватило.

Может быть, Путин объявил бы, что он в России все «сортиры замочил», но здесь не обеспечишь секретность результатов - это вам не таинственный «Авангард».

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