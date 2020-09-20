Ученые выяснили, на сколько поднимется уровень Мирового океана к 2100 году 2 20.09.2020, 10:53

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Цифры оказались значительно выше, чем ожидалось.

Международная группа ученых заявила о том, что при сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов таяние льдов Антарктиды и Гренландии к 2100 году приведет к подъему уровня моря на 38 сантиметров. И это не считая подъема, которое уже произошло из-за глобального потепления, сообщает NASA.

Талая вода с ледников ответственна за примерно треть от общего роста уровня моря. Ранее прогноз Межправительственной группы экспертов по изменениям климата показывал, что таяние ледников Гренландии может привести к подъему уровня моря на 8-27 сантиметров за 2000-2100 годы, а Антарктиды – 3-28 сантиметров.

В ходе исследования ученые изучили два возможных сценария: с высоким уровнем выбросов парниковых газов и низким. Подсчеты показали, что при высоком уровня выбросов ледяной щит Гренландии будет ответственен за подъем уровня моря на девять сантиметров, а при низком – на три сантиметра. Вклад же Антарктиды будет составлять 7,8 сантиметра при лучшем сценарии и 30 сантиметров – при худшем.

Такой рост приведет к разрушительным последствиям во всем мире, включая усиление штормовых нагонов и учащение наводнений в регионах, где проживают сотни миллионов людей.

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