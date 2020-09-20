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В Минске восстановлен мобильный интернет

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  • 20.09.2020, 20:00
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В Минске восстановлен мобильный интернет

Интернет в белорусской столице ограничивают каждое воскресенье с начала протестных акций.

Пропускная способность мобильного интернета, сниженная из-за проведения в воскресенье в Минске массовой акции протеста, полностью восстановлена, сообщил один из операторов мобильной связи.

"По состоянию на 19.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении мобильного оператора А1 в Twitter.

Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.

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