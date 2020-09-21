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В Китае коронавирус обнаружили на кальмарах, импортированных из России

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  • 21.09.2020, 7:52
  • 3,924
В Китае коронавирус обнаружили на кальмарах, импортированных из России

Чиновники призвали пройти тестирование на COVID-19 всех, кто их покупал.

В китайском городе Фуюй коронавирусную инфекцию обнаружили на упаковках кальмаров, которые были импортированы из России. Об этом со ссылкой на управление здравоохранения города проинформировало 20 сентября агентство Reuters.

Чиновники призвали пройти тестирование на COVID-19 всех, кто покупал 24-31 августа кальмары в магазине морепродуктов Sanjia Deda, а также тех, кто ел этот продукт.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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