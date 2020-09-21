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Власти Мюнхена из-за коронавируса запретили алкоголь на территории Октоберфеста

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  • 21.09.2020, 8:52
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Власти Мюнхена из-за коронавируса запретили алкоголь на территории Октоберфеста
Фото: AP

Фестиваль впервые отменили со времен Второй мировой войны.

Власти Мюнхена не только отменили традиционное празднование пивного фестиваля Октоберфест, но и запретили алкоголь для предотвращения "заменителей" этого мероприятия.

Как сообщает Deutsche Welle, нынешний запрет - первая со времен Второй мировой войны отмена всемирно известного фестиваля.

Октоберфест должен был начаться 19 сентября и продлиться до 4 октября. Однако мероприятия по всей Германии были отменены из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, в мэрии опасались, что запрет не могла остановить любителей пива.

По информации города, "две частные лица" зарегистрировали демонстрации в Терезиенвизе (месте проведения фестиваля) на субботу - одна, чтобы продемонстрировать "наше право на альтернативный Октоберфест", а другая с целью "сохранения традиций и обычаев".

Поэтому власть Мюнхена была вынуждена ввести полный запрет употребления алкоголя на Терезиенвизе. По данным полиции на территории традиционного проведения фестиваля атмосфера "оставалась спокойной, лишь несколько человек, некоторые в традиционной одежде Октоберфеста, гуляли или проводили пикники небольшими группами".

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