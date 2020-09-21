Ученые оценили пользу обуви с поднятым носом 1 21.09.2020, 13:28

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Поднятый нос уменьшает работу мышц вокруг суставов.

Исследователи из Германии и США выяснили, как обувь с поднятым носом влияет на биомеханику стопы. Согласно результатам, такая обувь облегчает движение, но ведет к ослаблению мышц, что может стать причиной патологий. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports, пишет сайт «Индикатор».

Поднятый носок характерен для большинства моделей современной спортивной обуви, но влияние такого положения стопы на ее естественную функцию и уязвимость к травмам изучалось мало.

Исследователи из Гарвардского университета, Хемницкого технического университета и Университета Буффало исследовали влияние обуви с поднятым носком на биомеханику стопы. Участники проведенного эксперимента ходили босиком по беговой дорожке в удобном для себя темпе. Затем их просили повторить это в четырех разных парах специально разработанной обуви с различным подъемом носка. Данные о движении в трех измерениях были получены с помощью датчиков, размещенных на коленях, лодыжках и стопах каждого испытуемого.

Авторы обнаружили, что поднятый нос уменьшает работу мышц вокруг суставов, которые соединяют пальцы ног с костями стопы. Чем выше изгибы пальцев, тем меньше усилий приходится выполнять мышцам стопы, чтобы поддерживать суставы при ходьбе. Такое положение, вероятно, снимает с внутренних мышц стопы часть работы, необходимой для придания им жесткости. Полученные данные объясняют, почему такие модели обуви настолько удобны и популярны. Однако при длительном использовании они могут способствовать ослаблению мышц стопы, что может повысить восприимчивость к различным патологиям, например подошвенному фасцииту.

«Одна из самых распространенных проблем с ногами у современных людей — подошвенный фасциит, — рассказал один из авторов исследования, сотрудник Гарвардского университета Даниэль Либерман. — Когда у вас ослабленные мышцы, подошвенная фасция вынуждена выполнять больше работы, для чего она на самом деле не приспособлена, поэтому происходит воспаление».

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