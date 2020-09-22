Названо количество невосприимчивых к коронавирусу людей в мире 3 22.09.2020, 7:37

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Цифра оказалась выше, чем ожидалось.

Перекрестным иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обладать большее число людей, чем считалось ранее. По оценкам ученых, около 20-50 процентов населения мира может быть невосприимчивым к COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The British Medical Journal (перевод - lenta.ru).

Специалисты обнаружили, что в половине образцов донорской крови, взятой в США в период с 2015 по 2018 год, присутствуют Т-клетки, реактивные к SARS-CoV-2. В аналогичном исследовании реактивность иммунной системы была выявлена у 2 из 10 человек в Нидерландах, которые никогда не заражались коронавирусом. В Германии реактивные Т-клетки были обнаружены у трети серонегативных по SARS-CoV-2 здоровых доноров (23 из 68). Наличие иммунитета к коронавирусу, не вызванного самим коронавирусом, также выявлено в Сингапуре, Великобритании и Швеции.

По мнению исследователей, причиной этого явления стали обычные коронавирусы, вызывающие сезонную простуду. В этом случае формируется перекрестный иммунитет, когда патоген способствует развитию иммунного ответа к родственному патогену. Ряд ученых отмечают, что некоторая доля случаев реактивности могла возникнуть из-за коронавирусов неизвестного происхождения, которые инфицируют, как правило, животных.

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