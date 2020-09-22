закрыть
22 сентября 2020, вторник, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С 22 сентября белорусы с визами могут въезжать в Польшу

4
  • 22.09.2020, 12:22
  • 3,310
С 22 сентября белорусы с визами могут въезжать в Польшу
Фото: charter97.org

При въезде нужно будет пройти 10-дневный карантин.

С 22 сентября все белорусы, у которых есть виза, могут въезжать в Польшу. Это следует из документа польского МВД.

Согласно документу распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу.

На сайте Пограничной службы Польши также сегодня появился список тех, кто может въезжать в Польшу и там под 18 пунктом указаны — граждане Беларуси. Мы можем пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич
Режим Лукашенко обречен
Режим Лукашенко обречен Андрей Зубов
Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип