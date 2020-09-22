С 22 сентября белорусы с визами могут въезжать в Польшу 4 22.09.2020, 12:22

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Фото: charter97.org

При въезде нужно будет пройти 10-дневный карантин.

С 22 сентября все белорусы, у которых есть виза, могут въезжать в Польшу. Это следует из документа польского МВД.

Согласно документу распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу.

На сайте Пограничной службы Польши также сегодня появился список тех, кто может въезжать в Польшу и там под 18 пунктом указаны — граждане Беларуси. Мы можем пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь».

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