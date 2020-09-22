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Благосостояние американских домохозяйств достигло рекордного уровня

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  • 22.09.2020, 12:41
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Благосостояние американских домохозяйств достигло рекордного уровня

Фондовый рынок США быстро восстановился после пандемии.

Благосостояние американских домохозяйств во втором квартале достигло рекордного уровня, поскольку фондовый рынок быстро восстановился после вызванного пандемией падения в марте, сообщает «Голос Америки».

Тем не менее, от этого выиграли, в основном, наиболее зажиточные домохозяйства, в то время как десятки миллионов человек столкнулись с потерей работы и сокращением доходов.

По данным Федеральной резервной системы, общая стоимость чистых активов домохозяйств во втором квартале выросла на 7 процентов и составила 119 триллионов долларов.

В первом квартале этот показатель упал до 111,3 триллиона долларов, когда коронавирус нанес удар по экономике и обрушил фондовый рынок.

Полное восстановление благосостояния, произошедшее несмотря на то, что в экономику вернулось лишь около половины рабочих мест, сокращенных из-за пандемической рецессии, по мнению многих экономистов, подчеркивает усиливающееся экономическое неравенство в Америке.

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