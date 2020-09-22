Израильское радио объявило бойкот певцам, которые спели в поддержку Лукашенко 14 22.09.2020, 14:19

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Под санкции попали артисты, которые спели в пропагандистском клипе.

Два десятка эстрадных артистов из России и Беларуси спели песню в поддержку Лукашенко. Клип под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» был размещен 17 сентября на YouTube.

В записи приняли участие: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Наталия Москвина, а также белорусские музыканты Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы», а также сестры Груздевы, пишет «Лучшее радио».

«Поддержка кровавого диктатора, власть которого держится только на страхе и насилии, - позор для артиста и музыканта. С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов. Это тот минимум, который мы можем сделать для свободолюбивого народа Беларуси. Мы призываем наших коллег с Первого радио и других радиостанций, играющих русскоязычную музыку, присоединиться к бойкоту певцов диктатуры» - объяснила свою позицию редакция радио.

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