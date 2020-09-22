Саммит ЕС отложен на начало октября из-за ушедшего на карантин главы Евросовета

Саммит ЕС отложен на начало октября из-за ушедшего на карантин главы Евросовета3
- 22.09.2020, 18:31
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На саммите будут рассмотрены вопросы Беларуси.
Официальный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщил в твиттере, что саммит ЕС, назначенный на 24-25 сентября, предлагается перенести на 1 и 2 октября.
"Председатель Европейского совета решил перенести специальное заседание Европейского совета, которое было запланировано на 24 и 25 сентября, на 1 и 2 октября", - написал Лейтс.
"Сегодня председатель Европейского совета узнал, что у сотрудника службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте в начале прошлой недели, выявлен COVID-19", - отметил пресс-секретарь.
При этом он уточнил, что Мишель регулярно проходит анализы и накануне у него был отрицательный результат.
"Соблюдая бельгийские правила, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", - объяснил пресс-секретарь Мишеля в своем микроблоге во вторник.
В этот же день в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по общим вопросам, которое готовило саммит, запланированный на 24-25 сентября.