«Просто пригласите на Марш 10 человек» 23.09.2020, 8:41

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Фото: AFP

Результат вас приятно удивит.

Белорусы активно обсуждают подготовку объявленного на 27 сентября лидерами микрорайонов городов и стачкомов Марша 97%.

«Вчера мы не просто гуляли, но и распределили между собой листовки на воскресный Марш, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Надеюсь, что увижу там намного больше соседей из Каменной Горки.

Нас в воскресенье выходят сотни тысяч. Но многие все еще остаются за бортом при том, что являются нашими сторонниками. Поговорите с соседями, предложите им прогуляться вместе в воскресенье. Просто пригласите на Марш 10 человек, которые все еще сомневаются или не знают. Результат вас приятно удивит».

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