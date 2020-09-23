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Стачком «Беларуськалия»: Покажем тирану, кто здесь хозяин

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  • 23.09.2020, 13:18
  • 7,868
Стачком «Беларуськалия»: Покажем тирану, кто здесь хозяин

Сколько можно это терпеть, братья рабочие?

Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился к рабочим Беларуси:

— Рабочие фабрик, шахт и заводов!

Вот к чему привело наше терпение!! Наше заигрывание с властями, работа по ТБ, страх за свою зарплату - все это позволило снова водрузить корону на голову "бывшего".

С особым цинизмом, наплевав ЕЩе РАЗ на наше мнение, "царь" короновал себя сам.

И знаете что? Это потому что МЫ, рабочие, позволили ему это сделать. Мы своим трудом, своей кровью и потом оплатили ЕМУ это мероприятие!

Наши марши, выходы на улицу не значат ровно ничего до тех пор, пока НАШИ предприятия работают и пока прибыли идут в карман чинушам и властям!

Мы боялись, что будет хуже... Так хуже уже стало! Зарплаты уменьшились, премий лишают, рабочих задерживают ПРЯМО НА ПРОХОДНЫХ!! Скоро нас будут гнать на работу палками, на которые мы же и зарабатываем!

Сколько можно это терпеть, братья рабочие!? Хватит! Вы все знаете, что делать! Покажем тирану, кто здесь хозяин!

Напомним, что ведущие белорусские Telegram-каналы призвали белорусов выйти на центральные улицы своих городов. Сегодня, в 18:00.

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