Какие страны уже не признали легитимность Лукашенко 23 23.09.2020, 17:19

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Актуальный список.

После тайной «инаугурации» Лукашенко ряд стран Евросоюза заявил о том, что белорусский диктатор не является легетимным. Сайт Сharter97.org приводит актуальный список стран, выступивших с заявлениями.

Эстония. Инаугурация Лукашенко нелегитимна и противоречит демократическим принципам. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Дания. «Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза», — заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

Чехия. «Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Таким образом, результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Лукашенко также нелегитимна», — заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Латвия. Секретная «инаугурация» Лукашенко в Беларуси не легитимизирует фальсификации выборов и его статуса главы государства. Об этом заявил Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Польша. «Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как легальный, независимо от того, была ли присяга секретной или официальной», — говорится в заявлении польского МИД.

Словакия. «Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.

Германия. «Германия не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Литва. «Литва не признает А. Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности», — говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

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