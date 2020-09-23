Несколько сотен человек собрались в минской Серебрянке
- 23.09.2020, 20:04
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Против самозванца протестуют целыми семьями.
Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.
В минской Серебрянке на улице Рокоссовского в цепи солидарности стоят несколько сотен человек.
Многие пришли на акцию с детьми и национальными флагами. Машины неустанно гудят. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».
Cайт Сharter97.orgведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах.