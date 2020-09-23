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Несколько сотен человек собрались в минской Серебрянке

  • 23.09.2020, 20:04
  • 1,903
Несколько сотен человек собрались в минской Серебрянке
фото: nn.by

Против самозванца протестуют целыми семьями.

Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.

В минской Серебрянке на улице Рокоссовского в цепи солидарности стоят несколько сотен человек.

Многие пришли на акцию с детьми и национальными флагами. Машины неустанно гудят. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».

Cайт Сharter97.orgведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах.

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