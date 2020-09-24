Видеофакт: Несокрушимая белоруска против ОМОНа
- 24.09.2020, 8:07
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Мужество женщины.
Вчера Беларусь протестовала против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.
На видео телеграм-канала «Еврорадио» журналист разговаривает с женщиной. Она говорит, что за 26 лет ни разу не голосовала за Лукашенко.
К ним подъезжает автобус, полный омоновцев.
- Пусть выскакивают. Пусть берут меня. Бить будут? Пусть бьют, - говорит она.
Двери автобуса открываются. Омоновец просит женщину и журналиста уйти подальше от автобуса. Короткое видео про несокрушимого человека.
Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.