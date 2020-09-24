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«Узурпатор, уходи!»: в Киеве пикетировали посольство Беларуси

  • 24.09.2020, 8:28
«Узурпатор, уходи!»: в Киеве пикетировали посольство Беларуси
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы провели акцию протеста в украинской столице.

Белорусы, которые уехали в Украину в поисках безопасности, собрались у посольства Беларуси в Киеве, протестуя против вступления Лукашенко в должность, передает «Радыё Свабода».

Большинство из них-сотрудники ИТ-компаний, которые работают сейчас в Украине.

Участники акции пели вместе песню «Три черепахи», скандировали «Жыве Беларусь!», «Саша, уходи!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН», «Как ошчушчэния?», «Мы не народец», «Свободу!».

Протестующие устроили флешмоб, во время которого короновали одного президента и своих собак. Акция продолжалась более часа. Все это время посольство охранялось в усиленном режиме. В нескольких окнах горел свет.

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