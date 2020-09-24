«Пушкари» задали фашистам хорошую трепку» 24 24.09.2020, 9:49

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Пора переходить в генеральное наступление.

Вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился впечатлениями о том, как жители «Пушкинской» дали отпор карателем.

«С самого утра было ясно, что агроцарек очень даже напуган, - пишет читатель канала. - Дедуля гордо спрятался под верным псом с автоматом над его плешью. И чуйка его не подвела.

В Беларуси закончилось время фашизма и страха! Дедуля обмочил трусишки и бросает все силы, чтобы уничтожить народ, на который затаил старческую «обидку». Ожидал, что мы разбежимся по подъездам. Но не тут-то было!

Я горжусь нашими! «Пушкари» опять задали чертям хорошую трепку: оливки только успевали уносить ноги. Дороги по всему Минску перекрыты, мы освобождаем из плена наших людей. Фашистам не удержать страну!

Хватит махать флажками и петь песенки - мы объявляем генеральное наступление! Огонь революции не погаснет до тех пор, пока Лука не уйдет».

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