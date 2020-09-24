Или мы, или он13
- 24.09.2020, 9:51
- 7,224
Чтобы убрать узурпатора, надо мобилизовываться по полной программе.
Вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мыслями читателя о последних событиях в стране.
«Инаугурация? Да не смешите людей, - пишет житель Уручья. - Я не признавал президентом это подобие на человека до сегодняшнего дня, не признаю и после.
Он реально думал, что короновавшись втихаря он станет королем, он подготовил полчища силовиков, в надежде нас запугать. Слабоумный пожилой идиот.
Если мы хотим быстро его убрать, то надо мобилизовываться по полной программе. Да, сегодня мы показали этой усатой гниде, под каким ногтем его место, и он так обгадился от страха, что послал на разгоны так же перепуганных ментов, которые кое-где получили под хвост.
Так и надо продолжать.
Нам реально надо прекращать игры в прятки с догонялками, нам пора наступать, а не обороняться, нам нужно переходить в генеральное наступление, по всем фронтам. Уже перешли, и победим.
В воскресенье выйдем на марш 97% и в очередной раз покажем свою мощь и бесстрашие.
Или мы или он».