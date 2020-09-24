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Премьер-министр Канады: Есть возможность взять вторую волну коронавируса под контроль

  • 24.09.2020, 11:31
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Премьер-министр Канады: Есть возможность взять вторую волну коронавируса под контроль
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо cчитает, что на ситуацию можно повлиять.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о начале в стране второй волны эпидемии коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на его телеобращении к канадскому народу.

По его словам, вторая волна может стать хуже первой, которая имела место в Канаде весной текущего года.

По словам премьера, 13 марта, когда правительство ввело запрет на выход из дома, было зафиксировано лишь 47 новых случаев заражения, а 22 сентября этот показатель превысил тысячу.

«Мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние цифры. Это результат наших действий или бездействий двухнедельной давности. Однако мы можем повлиять на ситуацию в октябре и ноябре. У нас есть возможность взять вторую волну под контроль», - сказал Трюдо.

В Канаде жертвами COVID-19 стали 9243 человека, число случаев заражения в стране достигло 147 753.

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