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В мире выявлено более 31,8 миллион случаев заболевания COVID-19

  • 24.09.2020, 13:33
В мире выявлено более 31,8 миллион случаев заболевания COVID-19
Фото: Getty Images

В странах-антирекордсменах — США.

Как сообщает сайт Сharter97.org, эти данные опубликовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире выявлено 31 млн 880 тыс. 241 случай заболевания.

Тем временем выздороветь удалось 21 млн 983 тыс. 692 больных.

Странами-антирекордсменами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США, где с начала пандемии заболели более 6,9 млн человек, Индия - 5,7 млн, Бразилия - 4,5 млн, Россия - 1 млн, Перу – более 784 тыс. больных.

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