Как медики стали активными оппонентами белорусских властей 24.09.2020, 17:51

4,394

фото: naviny.by

C каждым безответственным действием властей растет солидарность и протест белорусов.

Первый месяц в должности нового министра здравоохранения (в статусе и.о.) Дмитрия Пиневича был отмечен чередой кадровых назначений в клиниках, исследовательских центрах и медицинских вузах. Со стороны может показаться, что в системе Минздрава проводится чистка рядов, как это происходит сейчас в других сферах. Так ли это, разбирались naviny.by.

В «Кардиологии» Пиневичу кричали «Позор»

Дмитрий Пиневич был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения 24 августа. Комментируя этого назначение и временный статус Пиневича, Лукашенко обмолвился, что «всё будет зависеть от того, как он справится». Будто это новый человек, хотя Пиневич с 2011 года работает заместителем министра, а до этого несколько лет возглавлял Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Через три дня после своего назначения Пиневич услышал в свой адрес от медиков РНПЦ «Кардиология» резкие высказывания, в том числе «Позор», когда приехал снимать с должности 67-летнего академика Александра Мрочека, руководившего учреждением с 2008 года.

Увольнение Мрочека, встреченное в РНПЦ резко отрицательно, стало первым кадровым решением Пиневича.

14 сентября Пиневич представил коллективу РНПЦ нового руководителя — профессора Наталью Митьковскую, которая здесь ранее не работала, а заведовала кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ. Почему именно на Митьковскую пал выбор и почему Минздрав перестал устраивать Мрочек, публично не сообщалось.

На следующий день, 15 сентября, Пиневич представил нового директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭиИЗ) Дмитрия Гринько, который с марта 2019 был заместителем директора центра. А до этого с 2013 года — начальником отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава.

ЦЭиИЗ занимается регистрацией лекарственных средств и изделий медназначения. Именно в ЦЭиИЗ поступает информация от медработников о нежелательной реакции на медикаменты. Также эта организация выдает разрешения на ввоз в Беларусь лекарственных средств и субстанций для регистрации в нашей стране. Центр проводит сертификацию медтехники и изделий медназначения, а также контроль качества лекарственных средств.

На должности директора Гринько сменил Сергея Марченко, который уже 10 сентября был назначен заместителем генерального директора по инновационному развитию РУП «Белмедпрепараты». Марченко руководил центром после того, как в середине июня 2018 года за коррупцию был задержан предыдущий директор ЦЭиИЗ Александр Столяров (приговорен к семи годам колонии).

17 сентября была назначена новый главный врач Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске Наталья Дубовик, которая до того была заместителем руководителя клиники. Представляя специалистам больницы Наталью Дубовик, Дмитрий Пиневич особо отметил, что «когда руководителем назначается человек из коллектива, это говорит о том, что оценка работы коллектива высокая». Чем сейчас занимается предшественник Дубовик Павел Левченко, в клинике не говорят, только отмечают, что место руководителя пустовало около года.

Кадровая революция в медицинских университетах

Исполняющий обязанности министра здравоохранения также прошелся кадровой метлой по медицинским вузам. Ректоры сменились во всех медуниверситетах, кроме Витебского.

На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета назначен профессор Сергей Рубникович, вернувшийся в родной вуз после нескольких лет работы в БелМАПО.

Ректором Гомельского государственного медицинского университета стал доктор медицинских наук Игорь Стома.

Елена Кроткова назначена ректором Гродненского государственного медицинского университета. Ранее она была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Бывший ректор ГрГМУ 60-летний Виктор Снежицкий планирует остаться в университете на кафедре и активнее заниматься научной деятельностью.

Где будут работать и почему были уволены другие ректоры, неизвестно.

Сменился ректор и Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) — вместо врача-уролога, доктора медицинских наук Дмитрия Ниткина, возглавлявшего академию два года, эту должность занял кандидат наук Алексей Чуканов.

Непрозрачность кадровых решений в Беларуси наблюдается на любом уровне, но Минздрав управляет отраслью, качественное функционирование которой непосредственно отражается на здоровье каждого из нас.

Возможно, в назначениях есть логика, и не исключено, что они пойдут системе только на пользу, тогда тем более хотелось бы ее понять. Однако в пресс-службе Минздрава не ответили на вопрос журналистав, по какой причине именно сейчас и почти одномоментно производятся многочисленные кадровые назначения в отрасли.

Как считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин, смена руководителей медучреждений и медвузов связана не с какой-то новой стратегией в развитии системы здравоохранения, а является реакцией власти на причастность медицинских работников и студентов к протестному движению.

Так, сотрудники РНПЦ «Кардиология» неоднократно выходили на акции против насилия, тем более что в числе задержанных после выборов оказался их коллега, в поддержку которого они написали письмо на имя министра внутренних дел.

Наиболее массовые акции протеста проводили студенты и преподаватели БГМУ, к которым присоединялись выпускники университета, врачи и сотрудники столичных больниц.

В Гродно врачи также выходили к зданию медуниверситета на акции протеста, а ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий публично осуждал действия силовиков. «Поддерживаю своих коллег-медиков и всех протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше», — цитировал сообщение Снежицкого в фейсбуке «Блог Гродно». Теперь такой записи на странице уже бывшего ректора медуниверситета нет.

«Врачи периодически выступают в публичном пространстве, помогают избитым, публично осуждают насилие. Медики являются активными оппонентами режима. Вот и назначили руководителей, которых обяжут усилить идеологическую работу. Однако не факт, что новые руководители закрутят гайки, ведь это те же врачи», — отметил Владимир Ковалкин в комментарии для Naviny.by.

Эксперт полагает, что назначения в системе здравоохранения еще раз показывают, что Александр Лукашенко не воспринимает народ Беларуси как субъект.

«В восприятии Лукашенко и его окружения общество, как он и говорил, — овцы. Действующая власть отказывает людям в субъектности, поэтому в ее понимании когда овцы становятся непослушными, надо больше пастушьих собак, чтобы запугать и сбить в отару», — сказал Владимир Ковалкин.

Однако, отметил эксперт, «люди — не овцы, у граждан есть чувства собственного достоинства и справедливости». «Люди руководствуются не только страхом и инстинктом самосохранения, но и взаимной поддержкой, уважением и солидарностью. Власть же постоянно злит людей. И с каждым безответственным действием власти люди еще больше сплачиваются, а солидарность растет», — резюмировал Владимир Ковалкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».