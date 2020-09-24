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Легитимность Лукашенко не признала Норвегия

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  • 24.09.2020, 18:48
  • 3,255
Легитимность Лукашенко не признала Норвегия
Фото: pnn.dk

Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, заявили в МИД Норвегии.

Норвегия считает, что «инаугурация» Лукашенко не придала ему легитимности.

Об этом написал в Twitter заместитель министра Министерства иностранных дел Норвегии Эудун Халворсен.

«Инаугурация» Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. МИД Норвегии повторяет свой призыв к властям воздерживаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», - сказал Халворсен.

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