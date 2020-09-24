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Создана уникальная ДНК-вакцина против коронавируса

  • 24.09.2020, 19:33
Создана уникальная ДНК-вакцина против коронавируса
фото: reuters

Медики из Австралии и Сингапура успешно испытали ее на животных.

Группа ученых из Австралии и Сингапура успешно провела испытания на животных новой вакцины от коронавируса, в основе которой лежат генно-инженерные технологии, способные адаптировать вакцину в зависимости от мутации вируса, сообщает healthinfo.ua.

Известно, что проект Clec9A-RBD создается на основе ДНК-вакцины, которая после введения в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или антигенов, вызывая иммунный ответ. Использовавшиеся в работе антитела ранее уже применялись в вакцинах от онкологических заболеваний, а также гриппа.

Эксперты констатируют: ДНК-вакцина эффективно стимулирует работу иммунной системы, что делает ее подходящей для пожилых людей, у которых бывает ослаблен иммунный ответ. Также, заявляют ученые, подобные этой вакцине генно-инженерные препараты можно легко видоизменять в зависимости от мутации вируса. Специалисты планируют начать клинические испытания вакцины в следующем году.

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