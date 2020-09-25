Ученые открыли «невозможную» планету 25.09.2020, 18:24

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Год на ней длится лишь 19 часов.

Научное открытие было сделано астрономами из нескольких стран в обсерватории на севере Чили. Астрономы обнаружили «невозможную» планету: год на ней длится лишь 19 часов.

Обнаруженный специалистами объект охарактеризован как «невозможный» и «единственный в своем классе», сообщает lenta.ua со ссылкой на Nature Astronomy. Речь идет о космическом объекте, вращающемся вокруг звезды LTT 9779. Расстояние от планеты типа «сверхгорячий Нептун» до Земли составляет 260 световых лет.

Особенностью планеты является короткая продолжительность годового цикла – лишь 19 часов. Температура на поверхности объекта составляет около 1700 градусов. Масса «невозможной» планеты сравнима с массами «двух Нептунов». Открытая международной группой астрономов планета получила название LTT 9779b.

Учитывая короткую продолжительность года, специалисты отнесли объект к типу «ультракороткопериодические планеты». Ученые пока не пришли к единому выводу об истории формирования планеты. Отмечается, что излучение звезды могло полностью уничтожить ее атмосферу.

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