Медики выяснили, как долго коронавирус «живет» в лифте 2 26.09.2020, 8:12

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Исследование провели специалисты из Амстердамского университета.

Эксперты из Амстердамского университета выяснили, что зараженные коронавирусом частицы "живут" внутри лифта до получаса после того, как инфицированный человек кашлял или разговаривал в нем, сообщает obozrevatel.com.

Как пишет Daily Mail, исследователи провели серию экспериментов в больничном лифте, чтобы понять, как долго вирус будет жизнеспособным в различных условиях.

Для этого они создали специальную насадку, чтобы повторить размер и форму частиц слюны или другой биологической жидкости, образующихся при кашле или разговоре. Аэрозоль распыляли в лифте и использовали лазер для освещения, чтобы отследить и подсчитать количество частиц в определенные промежутки времени.

Выяснилось, когда двери лифта закрыты, зараженные частицы могут сохраняться до получаса, а когда открыты – исчезают в течение четырех минут.

При условии обычной работы лифта, когда двери открыты примерно 10-20% времени, требуется от 12 до 18 минут, прежде чем количество аэрозольных частиц уменьшится в сто раз, выяснили ученые.

По информации исследователей, если человек вдыхает воздух в лифте после того, как инфицированный коронавирусом говорил или кашлял в нем, то рискует получить тысячи частиц, зараженных Covid-19 в минуту. При этом, по мере того как говорящий увеличивает громкость речи, количество разбрызгиваемой слюны или другой производимой биологической жидкости также увеличивается.

Чтобы избежать опасности заражения, эксперты из Амстердамского университета рекомендовали как можно дольше оставлять двери лифта открытыми, избегать разговоров и кашля в лифтах и носить подходящую маску для лица.

Также, по их мнению, важным условием является оптимизация вентиляции и увеличение ее мощности. Обычно вентиляция в недвижущихся лифтах автоматически отключается через 1–2 минуты, но это легко перепрограммировать, продлив время или изменив направление потока воздуха на нисходящий – от потолка к полу кабины лифта, заявили они.

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