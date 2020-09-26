Главред «Нашей Нивы» Егор Мартинович — на свободе 4 26.09.2020, 10:04

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Фото: tut.by

Он остается в статусе подозреваемого.

Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей. Встречать его на Окрестина собрались близкие и коллеги. Всего около 20 человек.

Главный редактор издания «Наша Ніва» сообщил tut.by, что остается в статусе подозреваемого.

Фото: tut.by

— У мяне сумленне максімальна чыстае, мне няма чаго баяцца, — говорит журналист, комментируя предъявляемые ему претензии.

В понедельник Егору Мартиновичу предстоит явиться в суд, где будут рассматривать его административное дело за «участие в несанкционированной массовой акции».

Фото: tut.by

Напомним, 23 сентября дома у Егора Мартиновича прошел обыск. После этого его забрали на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. После допроса его поместили в ИВС на Окрестина. Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса («Клевета»).

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