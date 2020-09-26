Главред «Нашей Нивы» Егор Мартинович — на свободе

Главред «Нашей Нивы» Егор Мартинович — на свободе4
- 26.09.2020, 10:04
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Он остается в статусе подозреваемого.
Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей. Встречать его на Окрестина собрались близкие и коллеги. Всего около 20 человек.
Главный редактор издания «Наша Ніва» сообщил tut.by, что остается в статусе подозреваемого.
— У мяне сумленне максімальна чыстае, мне няма чаго баяцца, — говорит журналист, комментируя предъявляемые ему претензии.
В понедельник Егору Мартиновичу предстоит явиться в суд, где будут рассматривать его административное дело за «участие в несанкционированной массовой акции».
Напомним, 23 сентября дома у Егора Мартиновича прошел обыск. После этого его забрали на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. После допроса его поместили в ИВС на Окрестина. Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса («Клевета»).