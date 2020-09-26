В отместку за песню в поддержку Лукашенко штаб Навального «сносит дом Филиппа Киркорова» 10 26.09.2020, 18:59

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Фото: shtab.navalny.com

Активисты призвали не поддерживать диктатора-самозванца.

Московский штаб российского политика Алексея Навального на своем сайте выпустил текст под заголовком «Сносим дом Филиппа Киркорова». Это — месть артисту за его участие в записи песни в поддержку Александра Лукашенко, пишет kyky.org.

Как мстит штаб Навального

«Александр Лукашенко перестал быть легитимным, <...> но он совершает попытки изобразить общественную поддержку — одной из них стало выступление российских поп-звезд, — сказано в сообщении штаба Навального. — Очевидно, что для этих людей какие-то личные преференции от диктатора важнее, чем свобода и жизни простых людей, которых убивают на улицах городов.

К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы российские власти перестали выделять Лукашенко деньги наших налогоплательщиков. Но мы можем попробовать сделать так, чтобы на эти деньги нельзя было никого не купить. Наш координатор Олег Степанов начинает снос дома Филиппа Киркорова, который активно поддерживает Лукашенко в борьбе с народом Беларуси».

«Есть люди лживые, есть продажные, а есть Филипп Киркоров, который поддерживает убийства мирных людей на улицах. <...> Пытаясь прикрыть насилие и убийства беларусов, граждане России начинают петь: «Здесь мое небо, мой дом, мое сердце». На самом деле им плевать на Беларусь, далеко не там находятся их сердца и дома. Вот у Филиппа Киркорова, в частности, дом в Подмосковье. И это не просто дом, а шикарный особняк за 12 миллионов долларов», — также подчеркнули сторонники Навального.

Они заметили, что участок Киркорова — на полуострове, прямо на берегу у воды. И забор, и особняк, и другие постройки перекрывают доступ к Москве-реке для простых людей — в этом есть прямое нарушение закона. Так, один из пунктов шестой статьи Водного кодекса России гласит: «Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

«Наш координатор Олег Степанов отправил обращения в Росприроднадзор и прокуратуру, — поясняет штаб Навального. — В самое ближайшее время ведомства выпустят предписание о необходимости обеспечить доступ к воде. И если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца».

Напоследок штаб оппозиционного политика призвал всех россиян, «особенно звезд и пропагандистов», прекратить помогать Лукашенко и «дать беларусам самим разобраться со своим будущим».

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