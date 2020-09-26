Студенты МГЛУ своим приказом разрешили акции солидарности на территории вуза 2 26.09.2020, 20:00

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Акция солидарности возле МГЛУ

фото: Telegram

В шапке приказа — герб «Погоня».

24 сентября ректор МГЛУ Наталья Баранова подписала приказ по университету, который призван удержать студентов от акций солидарности. На территории университета запрещаются "несанкционированные массовые мероприятия", а администрацию и преподавателей призывают обратить внимание "на необходимость неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины и своих трудовых обязанностей", сообщает "Еврорадио".

Запрещающий приказ, подписанный ректором фото: Telegram

Утром следующего дня на информационном стенде появился еще один приказ, но теперь уже от имени студентов. Они требуют разрешить проведение мирных массовых мероприятий в университете и настаивают на прекращении давления на академическое сообщество. В шапке приказа — герб "Пагоня".

Фото приказа от студентов / Еврорадио

— Ректор перегнула палку. Мы не готовы мириться с тем, что нам запрещают в университете буквально все, — рассказывает Еврорадио на условиях анонимности студентка МГЛУ, недовольная отношением администрации к протестам. — До этого мы пытались выстроить какой-то диалог между администрацией и нами. Мы посылали обращения, петиции, а нам на это ответили приказом по запрещению всего. Поэтому мы решили издать свой приказ со своими правилами.

— Чего добиваются студенты МГЛУ?

— Наши требования — мы хотим, чтобы у нас было пространство университета, на котором мы можем выражать свою точку зрения. Мы хотим диалога с администрацией. И, конечно, общеполитические требования, которые сейчас одинаковы на всех стачкомах и предприятиях: честные выборы, сокращение насилия.

— Какой процент среди студентов тех, кто за перемены, и тех, кто против?

— Конечно, не все семь тысяч студентов каждый день выходят на акции. Актив у нас не такой большой, как хотелось бы. Но мы знаем, что люди, которые не из актива, нас поддерживают. Многие каждый день в 12.35 выходят на крыльцо главного корпуса и так проявляют свою позицию.

— Как отреагировала на ваш "приказ" администрация?

— К нам приходят периодически на парах, на лекциях, зачитывают разные документы, говорят о нашей ответственности. Сегодня в университете зачитали приказ ректора, а в некоторых учебных группах даже добавили, что если мы ослушаемся, то будут карательные меры. Предположить, как на это отреагирует администрация, несложно. Но мы сейчас в таком положении, что не особо боимся последствий — всех невозможно отчислить, нас слишком много.

— МГЛУ варится в своем протесте или есть связь с другими университетами?

— Безусловно. Мы, активисты из разных университетов, общаемся между собой, обсуждаем планы, иногда даже планируем совместные акции и просто колоссально друг друга поддерживаем — это очень добавляет сил.

Пока мы едины, мы непобедимы. Я думаю, что каждый студент в университете сейчас ощущает, что он не один и что бояться, в принципе, нечего. Мы обязаны защищать свои права, права граждан, права человека. Другого выбора у нас сейчас нет.

Преподаватели нас поддерживают, они выходят с нами на акции. Не все преподаватели, но их много. Я знаю, что в некоторых университетах нет вообще ничего.

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