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«Режим уже пал – это осознает даже сам Лукашенко»

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  • 27.09.2020, 9:24
  • 25,336
«Режим уже пал – это осознает даже сам Лукашенко»
Фото: ТАСС

Для узурпатора все может закончиться быстро.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение белорусского врача-хирурга о ситуации в нашей стране.

«Каждый день у нас в больнице проводятся сложные хирургические операции, которые требуют от всей операционной бригады полной концентрации, внимания, сосредоточенности, - пишет врач-хирург. - Хирург за время таких операций отдает все моральные и физические силы. То же самое я могу сказать о работе всего остального медицинского персонала, который непосредственно не участвует в операциях, но готовят пациентов к ним и выхаживают после (реаниматологи, лечащие врачи, медицинские сестры, санитарки).

Каждый день я вижу, как весь тот правовой беспредел, который начался задолго до выборов, вырос до невиданных масштабов после так называемых «выборов» и обострился после так называемой «инаугурации» отражается на работе сотрудников. Возмущение, злость, ненависть и обида от правового бессилия (ни одного равнодушного к происходящим событиям я не видел) ведут к нервному напряжению, стрессу, бессоннице. Ухудшается внимание, концентрация, память, способность сосредоточится.

Подозреваю, что в таком состоянии сейчас работает каждый трудоспособный житель Республики Беларусь. О какой безопасности труда для себя и окружающих может идти речь, не говоря уже об ее эффективности.

Люди выходят на улицу потому, что всех других способов добиться справедливости нас лишили. У каждого жителя Беларуси сейчас душевная травма. Неужели люди требуют слишком много. Народ Беларуси требует всего лишь соблюдения всеми без исключения конституции РБ. Режим уже пал – это осознает даже сам Лукашенко. Вопрос лишь в том сколько еще времени будет длиться этот беспредел и нервозная обстановка и когда наконец-то можно будет вернуться к спокойной работе и жизни. В силах каждого из нас сократить этот срок до минимального.

Уверен, что как только на улицу выйдет миллион человек – все закончится быстро».

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