закрыть
27 сентября 2020, воскресенье, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На белорусско-польской границе образовались многокилометровые очереди

6
  • 27.09.2020, 9:37
  • 7,697
На белорусско-польской границе образовались многокилометровые очереди

Стоять в них приходится по 15 и более часов.

20-километровые очереди образовались на белорусско-польской границе, сообщает «Белсат».

В пункте перехода «Корощин-Козловичи» десятки фур, дальнобойщики жалуются, что стоять нужно по 15 и более часов. Белорусские таможенники объясняют ситуацию «усилением контроля на границе».

Напомним, 17 сентября Лукашенко заявил, что «закроет государственную границу с Западом -прежде всего с Литвой и Польшей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская