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Археологи раскрыли секрет питания древних людей

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  • 27.09.2020, 9:40
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Археологи раскрыли секрет питания древних людей

Ученые провели химический анализ их посуды.

Группа археологов нашла посуду древних людей, на которой остались следы пищи, которую они готовили, пишет lenta.ua.

Благодаря химическому анализу, сделанному с найденной утвари, можно узнать, какое блюдо было приготовлено в нем последний раз. Стоит отметить, что совершенно не нужно судить о том, какое блюдо предпочитали у того или другого народа.

Например, на найденных в Сибири посуде, были найдены такие масла, которые говорят о том, что народы ели рыбу, другие же, животных.

Археологи тщательно изучали все детали. Были сделаны выводы и о том, как чистили посуду после приготовления в ней пищи. Горшки промывали проточной водой, а вытирали простыми ветками.

Чтобы понять, что именно готовилось в посуде, ученые проводили кропотливые эксперименты. Бралась глиняная посуду и в ней готовилась пища. После чего остатки сопоставляли с теми, что были найдены. Специалисты уверяют, что благодаря этому можно узнать не только о том, чем питались люди в древности, но и узнать об их отношениях в социуме.

Ученые утверждают также, что до открытия огня, люди уже готовили себе пищу. Многие уверяют, что именно приготовление еды сделало из человека настоящее разумное существо.

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