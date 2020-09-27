Археологи раскрыли секрет питания древних людей 6 27.09.2020, 9:40

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Ученые провели химический анализ их посуды.

Группа археологов нашла посуду древних людей, на которой остались следы пищи, которую они готовили, пишет lenta.ua.

Благодаря химическому анализу, сделанному с найденной утвари, можно узнать, какое блюдо было приготовлено в нем последний раз. Стоит отметить, что совершенно не нужно судить о том, какое блюдо предпочитали у того или другого народа.

Например, на найденных в Сибири посуде, были найдены такие масла, которые говорят о том, что народы ели рыбу, другие же, животных.

Археологи тщательно изучали все детали. Были сделаны выводы и о том, как чистили посуду после приготовления в ней пищи. Горшки промывали проточной водой, а вытирали простыми ветками.

Чтобы понять, что именно готовилось в посуде, ученые проводили кропотливые эксперименты. Бралась глиняная посуду и в ней готовилась пища. После чего остатки сопоставляли с теми, что были найдены. Специалисты уверяют, что благодаря этому можно узнать не только о том, чем питались люди в древности, но и узнать об их отношениях в социуме.

Ученые утверждают также, что до открытия огня, люди уже готовили себе пищу. Многие уверяют, что именно приготовление еды сделало из человека настоящее разумное существо.

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