«Я сама решила стать флагом»9
- 27.09.2020, 9:44
- 6,135
Рассказ невесты с белорусских протестов.
Инна Зайцева - красавица, которая появляется на субботних и воскресных мирных акциях протеста в белом свадебном платье с изображенной на ней красной полосой, сообщает «Радыё Свабода».
«Флаги отбирают, так я сама решила стать флагом», - рассказывает Инна. Она замужем второй раз, символом мирных протестов стало платье именно с первой ее свадьбы. Муж поддержал идею и помог нарисовать красную полосу краской из баллончика.
Полностью интервью смотрите в видео.