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«Я сама решила стать флагом»

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  • 27.09.2020, 9:44
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«Я сама решила стать флагом»

Рассказ невесты с белорусских протестов.

Инна Зайцева - красавица, которая появляется на субботних и воскресных мирных акциях протеста в белом свадебном платье с изображенной на ней красной полосой, сообщает «Радыё Свабода».

«Флаги отбирают, так я сама решила стать флагом», - рассказывает Инна. Она замужем второй раз, символом мирных протестов стало платье именно с первой ее свадьбы. Муж поддержал идею и помог нарисовать красную полосу краской из баллончика.

Полностью интервью смотрите в видео.

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