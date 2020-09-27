«Я сама решила стать флагом» 9 27.09.2020, 9:44

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Рассказ невесты с белорусских протестов.

Инна Зайцева - красавица, которая появляется на субботних и воскресных мирных акциях протеста в белом свадебном платье с изображенной на ней красной полосой, сообщает «Радыё Свабода».

«Флаги отбирают, так я сама решила стать флагом», - рассказывает Инна. Она замужем второй раз, символом мирных протестов стало платье именно с первой ее свадьбы. Муж поддержал идею и помог нарисовать красную полосу краской из баллончика.

Полностью интервью смотрите в видео.

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