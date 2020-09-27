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«Я не представляю размеров праздника, когда таракана начнут судить в Гааге»

  • 27.09.2020, 11:59
«Я не представляю размеров праздника, когда таракана начнут судить в Гааге»
Фото: «Радыё Свабода»

Люди, которые каждый день выходят на протесты, непобедимы.

Белорусы всего мира ждут справедливого суда над узурпатором Лукашенко. Телеграм-канал «Баста!» приводит текст письма своего читателя из Великобритании.

«Я уехал их Минска лет 20 назад, сейчас живу в Великобритании, - пишет читатель канала. - Смотрю иногда со слезой в глазах. Но не только жалею, а еще и очень горд за людей.

Люди, которые во дворе пляшут и едят торты - непобедимы. Все будет хорошо. Держитесь и не сидите дома. Выходите семьями на улицы. Кощей держится на соплях.

Я не представляю размеров праздника, когда таракана и прихлебателей будут муторно и долго судить в Гааге».

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