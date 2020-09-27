Белорусы Бостона сказали «нет» режиму Лукашенко 27.09.2020, 19:39

2,203

Фотофакт.

Как сообщают читатели сайта Сharter97.org, в эту субботу около 100 белорусов Бостона собрались возле парламента штата Массачусетс (Massachusetts State House) и провели шествие по исторической «Тропе Свободы» (The Freedom Trail) — маршруту, проходящему по местам связанным с борьбой за независимость США.

Свободной и независимой хотят видеть участники шествия и родную Беларусь.

Участники акции сказали «нет» режиму Лукашенко и оккупации Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».