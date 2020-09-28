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Белорусская группа, победившая на отборе к «Евровидению»: Мы сделали свой выбор, а БТ — свой

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  • 28.09.2020, 11:15
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Белорусская группа, победившая на отборе к «Евровидению»: Мы сделали свой выбор, а БТ — свой
Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Группа VAL не будет представлять Беларусь на песенном конкурсе.

Группа VAL не будет участвовать в «Евровидении-2021» — об этом сообщила Белтелерадикомпания с довольно любопытной формулировкой: потому что у артистов «нет совести». Причиной стало интервью, которое дал Влад Пашкевич интернет-проекту «ИЛ|Интересные люди», передает kp.by.

Артисты проекта VAL (Влад Пашкевич и Валерия Грибусова) решили ответить на обвинения в свой адрес: «Триггером, как мы понимаем, послужила наша активная гражданская позиция, откровенное интервью для проекта «Интересные люди» и недельное видеообращение для своих слушателей… Для нас такие понятия как честь, порядочность, свобода, уважение, любовь и самое главное жизни людей гораздо важнее, чем очередные личные преференции от какой-либо нынешней государственной организации.

Подготовка к Eurovision Song Contest была совместной работой нашей творческой команды и БТ. Мы прилагали максимальные усилия, чтобы достойно представить Беларусь на международном уровне. В эту работу VAL вкладывали всю душу. Именно потому, что у артистов есть душа, мы не могли остаться безучастными к насилию и несправедливости, которые захлестнули Беларусь. Мы сделали свой выбор. А БТ — свой».

Напомним, конкурс «Евровидение-2020» не состоялся в мае из-за пандемии коронавируса. Показали лишь фрагменты клипов всех участников конкурса и их видеообращения. Оргкомитет конкурса предоставил самим странам право решать, отправить на «Евровидение-2021» нового конкурсанта или прошлогоднего. Правда, песню в любом случае нужно заменить. 18 стран определились и заявили, что отправят тех же участников. А Белтелерадикомпания взяла паузу длиной в четыре месяца. Теперь понятно: у нас будет не только новая песня, но и новый национальный отбор, который определит нового участника «Евровидения-2021».

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