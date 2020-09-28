Выборы президента США: Байден по всей стране опережает Трампа на 10% 3 28.09.2020, 15:57

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Результаты опроса.

Кандидат в президенты США Джо Байден в двух социологических опросах опережает президента Дональда Трампа на общенациональном уровне на десять и восемь процентов соответственно.

Новый совместный опрос от Washington Post и ABC News показал, что за Байдена готовы проголосовать 53 процента зарегистрированных избирателей, в то время как за Трампа – 43%, пишет "Зеркало недели. Украина".

Интерес к выборам поднялся до почти рекордного уровня. Почти 6 из 10 зарегистрированных избирателей говорят, что они следят за выборами "очень пристально". Это больше всего, чем в любую другую президентскую кампанию в это время в цикле, начиная с 2000 года.

Совместный опрос от New York Times и Siena показал, что рейтинг Байдена на общенациональном уровне составляет 49%, Трампа – 41%.

До выборов президента США осталось чуть больше месяца. Данные свежих социологических опросов в четырех штатах показали уверенное преимущество Байдена лишь в двух из них. В Мичигане и Висконсине Байден опережает Трампа на 8 и 10 процентов соответственно. А вот в Северной Каролине и Джорджии опросы показали тесную гонку между демократом и республиканцем. Разница в этих двух штатах находится в пределах статистической погрешности.

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