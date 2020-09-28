закрыть
28 сентября 2020, понедельник, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»

  • 28.09.2020, 16:33
  • 5,534
Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президент Турции заявил, что поддерживает Азербайджан.

Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении, сообщает РБК.

Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.

Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет», передает Anadolu.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская