Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха» 28.09.2020, 16:33

5,534

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президент Турции заявил, что поддерживает Азербайджан.

Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении, сообщает РБК.

Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.

Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет», передает Anadolu.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».