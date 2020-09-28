Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»
- 28.09.2020, 16:33
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Президент Турции заявил, что поддерживает Азербайджан.
Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении, сообщает РБК.
Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.
«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.
Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет», передает Anadolu.