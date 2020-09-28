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Светлана Тихановская настаивает, что в отношении режима Лукашенко не нужно вводить экономические санкции

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  • 28.09.2020, 17:42
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Светлана Тихановская настаивает, что в отношении режима Лукашенко не нужно вводить экономические санкции
фото: mindaugas kulbis (ap)

Заявление пресс-службы.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а точечные и персональные санкции. Об этом сообщает ее пресс-служба.

- Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко, - говорит Тихановская.

Напомним, что в интервью газете Le Journal du Dimanche Тихановская заявила, что «возможные экономические санкции западных стран в отношении Беларуси нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики».

Отметим, недавно главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина заявила о том, что именно экономические санкции заставят режим Лукашенко капитулировать.

«Помимо возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования, необходимо:

- введение экономических санкций, включая запрет за экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии;

- прекращение любой финансовой помощи государственным органам Беларуси;

- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями, особенно с предприятиями, где уничтожались стачечные комитеты и где преследовались участвовавшие в забастовках рабочие;

- максимальное сокращение и ограничение банковских и финансовых операций с государственными контрагентами, запрет на предоставление кредитов со стороны Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития;

- принятие мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам.

Принятие экономических мер против диктатуры также не отразится на благосостоянии белорусского народа, который сегодня и так страдает от нищеты, бесправия, репрессий и политического преследования захватившей власть банды. Но сможет заставить режим капитулировать в считанные недели», — заявила Наталья Радина.

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