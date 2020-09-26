Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать 9 Наталья Радина

26.09.2020, 12:49

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Наталья Радина

Цепляющегося за власть безумного тирана можно остановить.

Почти два месяца в Беларуси безостановочно идут акции протеста. Героизм, самоотверженность, стойкость белорусов восхищает и вдохновляет весь мир. Однако помимо символических заявлений и слов нам сегодня необходима серьезная международная поддержка и солидарность.

К сожалению, реакция Запада на происходящие в Беларуси революционные события катастрофически запаздывает. Конечно, радует тот факт, что страны Евросоюза и США не признают Лукашенко легитимным правителем. Но тайная «инаугурация» стала еще одним подтверждением бессмысленности любых переговоров с самозванцем. Для сохранения власти Лукашенко готов идти на любое преступление.

Чтобы раз и навсегда остановить цепляющегося за власть безумного тирана, нужны целенаправленные и жесткие меры.

Введение точечных или индивидуальных санкций в отношении чиновников, ответственных за фальсификацию итогов выборов и нарушение прав человека, а также силовиков, участовавших в убийствах и пытках — важно, но недостаточно.

Помимо возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования, необходимо:

- введение экономических санкций, включая запрет за экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии;

- прекращение любой финансовой помощи государственным органам Беларуси;

- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями, особенно с предприятиями, где уничтожались стачечные комитеты и где преследовались участвовавшие в забастовках рабочие;

- максимальное сокращение и ограничение банковских и финансовых операций с государственными контрагентами, запрет на предоставление кредитов со стороны Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития;

- принятие мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам.

Главное сейчас отложить в сторону бизнес-интересы. Все равно пока у власти находится этот сумасшедший реализация всех торгово-экономических планов и схем под угрозой срыва.

Он уже фактически закрыл западную границу и угрожает странам ЕС санкциями.

Принятие экономических мер против диктатуры также не отразится на благосостоянии белорусского народа, который сегодня и так страдает от нищеты, бесправия, репрессий и политического преследования захватившей власть банды. Но сможет заставить режим капитулировать в считанные недели.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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