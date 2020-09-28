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В Киеве прошла читка пьесы о протестах в Беларуси

  • 28.09.2020, 20:41
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В Киеве прошла читка пьесы о протестах в Беларуси
Виталий Ажнов и Александр Ярема
Фото: Алексей Товпыга

Пьеса создана по мотивам рассказов участников протестов.

Столичный Дикий театр и Мыстецький арсенал представили совместный проект, созданный в поддержку протестующих в Беларуси — читка пьесы Обиженные. Беларусь (сия) белорусского драматурга Андрея Курейчика, созданную по мотивам рассказов участников, передает «Новое время».

Постановщиком проекта выступил режиссер многих спектаклей Дикого Максим Голенко. В читке, которая порой напоминала полноценный спектакль, приняли участие семь актеров — Римма Зюбина, Александр Ярема, Валерия Ходос, Екатерина Башкина, Вова Гладкий, Виталий Ажнов и Андрей Хлывнюк.

Лаконичное оформление сцены, по которой герои фактически не двигались, а находились все время на своих местах, было выполнено в цветах белорусского оппозиционного флага — сочетание красного и белого. Каждый из героев держал в руках кипу бумаги с текстом, а на последнем листке был назван персонаж с намеком на их прототипы из реальной жизни — Старый (Лукашенко), Юный (сын Лукашенко), Новая (Тихановская), Поучительная (председатель избирательного участка), Положительная (надзиратель на выборах), Птичий (Омоновец) и Мертвый (протестующий).

Фото: Алексей Товпига

В монологах этих семи персонажей за полтора часа перед зрителем деталь за деталью вырисовывается картина событий в Беларуси, которые продолжаются уже более полутора месяцев. Перед нами — взгляд на ситуацию глазами всех героев, из обломков их свидетельств складывается история.

«Я невероятно благодарен за эту поддержку в столь сложное для нас время. Я за свою жизнь не помню такого, как происходит сейчас на улицах Минска. Эта пьеса написана после первого месяца этих протестов, а сейчас уже 47-й день этих протестов. Это все реальные персонажи, некоторые более узнаваемы — как Лукашенко и его сын. Есть этот ОМОН, который, к сожалению, очень преданно служит Лукашенко. Есть эта знаменитая запись, которая взорвала весь интернет — о подсчете комиссии. Есть Александр Тарайковский — герой Беларуси, это первый погибший. Его застрелили резиновыми пулями с металлической оболочкой», — рассказал после спектакля драматург Андрей Курейчик.

Фото: Алексей Товпига

Кроме поддержки всем белорусам, событие было направлено на выражение поддержки белорусским артистам, которые также подверглись преследованиям за свою позицию, рассказала перед спектаклем продюсер и основатель Дикого театра Ярослава Кравченко. А уже после читки драматург подчеркнул, что в зале присутствует актриса Купаловского театра Светлана Зеленковская, которая сейчас живет в Киеве с мужем, музыкантом Сергеем Михалком. «Света представляет тот самый театр, который сейчас существует в изгнании. Национальный театр, которому 100 лет, такой же как театр имени Ивана Франко, был разогнан властями за один день. Просто потому, что артисты театра имели свою позицию», — добавил Курейчик.

Фото: Алексей Товпига

«Я вообще представить не мог, что белорусы могут так бороться, так защищать свои права. Для нас невероятно важна поддержка наших украинских братьев. Я очень благодарен Максиму Голенко, Ярославе, я очень благодарен каждому, кто принял участие в организации такого потрясающего акта солидарности», — подытожил автор пьесы.

Из-за карантинных требований показ состоялся перед ограниченным количеством зрителей, однако была организована трансляция. А сейчас читку пьесы Обиженные. Беларусь(сия) можно просмотреть в записи:

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