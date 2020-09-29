Семашко заявил о возобновлении переговоров по «дорожным картам» с Россией 24 29.09.2020, 12:25

3,985

Владимир Семашко

Фото: DELFI

По его словам, из 30 карт согласованы «28 с половиной».

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам, сообщает ТАСС.

"Можно так сказать (что диалог возобновился по дорожным картам - прим. ТАСС), - сказал Семашко - Это уже не является секретом, первый вице-премьер Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с [российским вице-премьером] Алексеем Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее". "Они (дорожные карты - прим. ТАСС), не знаю, как будут называться, но их надо актуализировать по времени", - добавил Семашко.

По его словам, всего было "30 карт, 28 с половиной из них были согласованы". "Были какие-то моменты [сложные] по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано, - сказал посол. - Там сроки какие были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько". По его словам, позиция сторон состоит в том, чтобы договор о "союзном государстве" был выполнен в полном объеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».