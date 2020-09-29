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Эксперты посчитали, сколько акул нужно поймать ради вакцины от COVID-19

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  • 29.09.2020, 12:56
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Эксперты посчитали, сколько акул нужно поймать ради вакцины от COVID-19

Вещество из организма этих рыб входит в состав многих будущих препаратов от коронавируса.

Эксперты базирующейся в Калифорнии группы защитников акул сообщили, что 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, пишет газета Telegraph (перевод - ria.ru).

Сообщается, что одной из составляющих некоторых потенциальных вакцин против COVID-19 является сквален, который вырабатывается в печени акул. В настоящее время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline использует сквален из акульей печени для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа. В мае компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса.

По подсчетам группы защитников акул Shark Allies, для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины COVID-19, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул, это число удваивается, если каждому человеку понадобится две прививки.

Вместе с тем, представитель компании GlaxoSmithKline заявил, что компания "привержена принципам охраны окружающей среды и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья".

Ранее в июле власти Великобритании заключили соглашение с двумя фармацевтическими компаниями – французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) – на поставку до 60 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против COVID-19. К концу текущего года компании надеются приступить к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.

В апреле текущего года Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что объединят усилия для создания вакцины против коронавируса. Как предполагалось, Sanofi предложит для проекта свой антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK в качестве начального вклада предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Отмечалось, что сочетание белкового антигена с адъювантом является общепризнанным методом, использующимся во многих действующих вакцинах.

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